C'est la suite de la série sur les trucs cool à faire pendant la Semaine de l'Étudiant : le Défi sur le Campus ! Après l'épique soirée concert au Bolegason (Ça sent L'Entourloop au Bolegason), c'est le moment de se défouler sur le terrain ! Toi qui n'auras pas réussi à pécho sur les rythmes bondissants de l'Entourloop et de Percepolis, peut-être auras-tu plus de chances de faire bonne figure, essoufflé(e), le visage rouge d'effort, et avec cette légère odeur de sueur propre à l'homo sapiens sapiens qui vient de se donner pour remporter le trophée du jour ?



Un programme fort complet nous attend pour cette après-midi sportive et festive ! Qui n'a pas rêvé d'enchaîner un match de rugby, une petite partie de pétanque, une session public un concert électro et une soirée patinoire ?



RADIOM sera de la partie bien sûr, et tout au long de l'après-midi, on aura l'occasion de suivre tout ce qui se passe en permanence sur le campus grâce à nos envoyés spéciaux sur le terrain. Pas moins de 15 activités sportives ou d'initiation sont proposées sur 6 lieux différents pour tous les goûts.



En clôture de cette après-midi, c'est appa. qui nous régalera en live d'un petit set doux-péchu histoire de se mettre bien pour la suite.







En effet, c'est en fin de journée que, rincés mais heureux, les participants aux compétitions pourront venir récupérer leurs trophées qu'ils arboreront fièrement sur le micro-ondes de leur 9m² — qui sent un peu bizarre depuis qu'une part de pizza a mystérieusement disparu derrière le frigo —, coupes qui serviront également de Graal pour étancher leur soif de vaincre (et aussi leur soif de se la coller, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, même si c'est moins facile de se la coller avec modération, du coup... voilà).





Manger, c'est tricher ! Anonyme, XIIIe siècle

Et parce que tout le monde sait que si beaucoup d'étudiants respectent à la lettre cette célèbre maxime qui suggère qu'un ventre vite accède bien plus vite au निर्वाण (nirvāṇa) éthylique qu'un ventre plein, d'aucuns se plaindront probablement de la faim qui les tiraille après une telle débauche de sueur collective. C'est pourquoi le: après la remise des prix, c'est auque l'on se sustente avant de sauter dans les patins pour se finir sportivement en beauté sur la glace de lasur le Campus de la Borde-Basse pour démarrer !Plus d'infos :- la Semaine de l'Étudiant à Castres et Mazamet