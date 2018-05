Pour vivre heureux, habitons mieux

Vendredi, RADIOM s'invite au 11ème Forum de l'Éducation au Développement Durable au Lycée Professionnel Le Sidobre. C'est un journée idéale pour rencontrer tous les acteurs qui feront cette journée au sein du lycée, qui ont participé à l'élaboration de ce forum, et bien entendu tout ceux qui œuvrent au quotidien et sans relâche pour le développement durable. Et justement, cette semaine, on éduque, on instruit, on découvre et on échange.



La journée sera riche, et il serait presque dommage d'en dévoiler toutes les surprises tant le programme regorge de structures, de partenaires et d'initiatives qui gagnent à être connues. Ça tombe bien : nous avons bien l'intention de tous les rencontrer pour en discuter !



Et c'est avec l'aide précieuse des élèves de classes de Bac Pro qui apprennent leur futur métier tourné vers ce fameux développement durable — il n'est pas trop d'une journée pour en préciser les contours et enjeux — que nous serons à l'antenne pour vous faire profiter de cette journée comme si vous y étiez.



Mais ne vous arrêtez pas là : en tout bon forum qui se respecte, la meilleure des choses reste encore de nous rejoindre, ne serait-ce que pour l'on sache enfin qui sont nos auditeurs, mais également et surtout car les différents stands parmi lesquels nous serons cachés presque incognito se vivent en direct, en chair et en os : nous ne pourrons pas être partout à la fois.



De la toiture végétalisée à l'auto-stoppeur vers la Chine, en passant par les échanges avec les autres établissements de Castres et du Tarn, il n'est rien qui ne saura ravir votre curiosité !



Rendez-vous vendredi 18 mai à partir de 9h au Lycée Professionnel Le Sidobre !