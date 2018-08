Ça y est, il n'y a plus de doute, la rentrée approche, et avec elle les montagnes russes de l'humeur : une bonne grosse dépression avec les jours qui raccourcissent, ou un bon coup de boost pour un nouveau départ. Dans tous les cas, ça secoue. Ce que quelques coups de tonnerre ont gentiment annoncé tout l'été est là, et avec nos rappels (lire En pente douce) il va falloir faire avec, et c'est tant mieux !



Ni une ni deux, RADIOM s'entoure cette année encore des Ateliers et de La Lune Derrière les Granges pour proposer sa soirée de rentrée, la vraie, l'unique, celle qui va rester. D'une simple coïncidence de date l'année passée, ce sera désormais une habitude, et cette fois-ci, pourquoi ne pas tenter de naviguer entre les styles ? De Make Rock'n'Roll Great Again !, on passe donc à Funk You (Up) ! en une habile manœuvre !





Sex Machine

Intuition

Pas de panique, de quoi profiter d'un très gros son toute la soirée grâce àet, entre cuivres qui brillent et basses qui claquent. De quoi groover, assurément.C'est doncque Les Ateliers vous attendent pour ce concert exceptionnel. Oui, ils le sont tous, celui-là encore plus.On révise donc ses classiques, la Sex Machine que vous serez forcément ce soir-là, vous et votre Gang, à la Kool. N'oubliez pas de vous parer de vos plus beaux atours, quitte à fouiller dans de vieilles garde-robes, mais soyez funk !Après une première semaine, ce sera donc un premier vendredi, un soir à décompresser, à profiter. Bien sûr comme toujours aux Ateliers, il y aet de laSi l'on en dit si peu, c'est qu'il faut garder un peu de mystère, et vous fier à votre intuition, des souvenirs de jeunesse (lire Sortie du vendredi et Labru' de sortie ), une rumeur dans l'air qui vous pousse à venir. N'en manquez pas une miette !