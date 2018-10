KoiQisPASS : Before Jap'in Tarn

Salons Livre/BD, concert, convention, concert, convention.



Voilà le programme de ce nouveau numéro de KoiQisPASS.



Salons Livre/BD : Azertoff et Gandalf81 reviendront sur le Salon du Livre de Gaillac pour le premier, et sur le Festival Bulles en Case de Graulhet pour le second.



Concert : Azertoff reviendra vite fait sur la soirée de concert gratuit organisé par le boleg' (mais alors très vite fait, voire juste une mention en fait).



Convention : Azertoff (oui encore lui, c'est qu'il sort le bonhomme !) reviendra sur la convention Castres Geek Connexion. Une conférence sera/est (variable selon le flux temporel de la vie, le chat de Schrödinger, ça vous parle ?) dispo sur ce flux.



Concert : Azertoff et Gandalf81 (à croire que Hazto ne sort jamais, sauf pour boire des bières lors de soirées BrewDog Tap Takeover sur Toulouse avec Azertoff — oui, encore lui !) feront leur retour sur le concert du groupe The Inspector Cluzo.



Convention : Seul élément Before de ce KoiQisPASS, Azertoff, Gandalf81 et Hazto (oui enfin !!!) vous parleront de Jap'in Tarn, qui aura lieu le dimanche 21 octobre (soit le lendemain de l'enregistrement).



Rendez-vous le samedi 20 octobre à 16h sur les (bonnes) ondes de RADIOM !



Des photos sont/seront disponibles sur le compte Instagram de KoiQisPASS !