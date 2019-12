Öly nous lie à « Time To Go », son dernier EP

C'est en sachant fort bien qu'on ne se sépare que pour se retrouver très bientôt, sur une note blanche d'un jour terne, qu'on salue Öly au sortir de quelques heures de tournage. Un tournage est un bien grand mot, c'est une compagnie, une présence, une filature. Complice certes, mais discrète si possible, se fondre dans le paysage.



Ce ciel manque de couleurs, il est blanc et pourtant ce sont mille nuances d'un dégradé vers l'horizon, l'air et humide et frais. Des images dans la tête, c'est la chaleur qui revient, il va falloir en faire quelque chose, les mettre bout-à-bout, raconter une histoire, tout en s'effaçant toujours plus.





Introspection et psychanalyse ? Öly se livre sans filtre devant les caméras de RADIOM. Vivez à votre tour les inquiétudes d'une montée sur scène et la progression de la production d'un album ! Chatons fournis séparément.

Montrer le projet. Un projet artistique c'est compliqué. Tellement compliqué qu'on choisit parfois de s'entourer, de se faire aider, de se faire soutenir. C'est ce qu'a choisiet son projet, accompagnée deet, en répondant à l'appel de l', et en travaillant avecet les partenaires qu'ils parviennent à mettre sur son chemin.Et l'exercice consiste aussi à faire vivre ce projet, pas seulement à travers le son, la musique, l'essence-même dudit projet, mais les ambiances, les vibrances et les émotions. Et puis il faut travailler, prendre de l'avance, endosser de multiples rôles techniques et administratifs.Pas facile de ne pas tomber dans le mécanique, le pragmatique, de continuer d'exposer des rêves et une musicalité. Les spectateurs ne se doutent pas des rouages qui sont à l'œuvre en permanence lorsqu'ils suivent leurs artistes sur scène, ou qu'ils se procurent leur art. Délicat travail d'équilibriste.Il faut que ça éclate, que ça arrive au visage comme une envie, vivre ce moment naturel, s'en saisir et en exposer les notes et les couleurs.La couleur, toujours la couleur, l'image et l'apparence, les lumières qui nous enveloppent, cette atmosphère laiteuse que l'on ne retrouve que sur les grandes scènes de spectacle, découpant l'air comme des lames véloces.Cette couleur si savamment effacée, diluée du clip, qui prolonge la réflexion sur nos vies écrasées par la ville minérale et froide, ces rapports humains que l'on provoque en attirant l'attention. Hé, toi ! Oui, toi qui te sens interpellé(e), tu tournes la tête, et tu découvres, tu entends et ressens, tu vois et respires. Toujours cette lourde atmosphère que l'on essaye de saisir en vain.Dans la playlist de RADIOM, ce sont déjà les titres de l'qui tournent :Il y a un an,débarquait dans le studiom quelques jours avant un concert auaprès une résidence d'artistes, et le trio se mettait en jambes pour cette grande occasion : Session Bolegason : Oly en live ! . Trois mois plus tard,les accueillaient pour une release party de ce « Time To Go » : Öly et LOUNI en live aux Ateliers Pour suivre quelques étapes de l'enregistrement de ces titres, nous étions là, en pointillés, pour garder quelques images qui rendraient compte de ce périple, voyage initiatique à part entière pour des artistes qui ne sont plus à confirmer individuellement, mais qui cherchent cette connivence avec le public qui fera d'eux des personnes heureuses d'avoir pu partager leurs visions et leurs émotions.Confidences et nervosités passagères, doutes et envies, joies et craintes, tout y passe ou presque :Vous en saurez certainement un tout petit peu plus sur Öly, suffisamment pour découvrir ce nouvel univers :... mais aussi le travail des partenaires qui les accompagnent :... et les productions de Pantomimes Pictures qui a réalisé le clip vidéo Hey You La route continue, et on les retrouve très bientôt sur RADIOM