« You And I », FaneL en images

Chez RADIOM, on n'est pas forcément habitués à la vidéo, et parfois ça se voit. Mais c'est aussi un exercice passionnant quand on l'exerce avec un projet qui l'est tout autant. C'est le cas de nos déambulations avec la troupe de FaneL pendant plusieurs mois de travail sur l'EP « YOU AND I », au gré de résidences et de concerts, consécrations incontournables qui récompensent un travail acharné.



C'est au gré d'une rencontre avec Virginie Bergier que nous nous sommes embarqués sur ce projet inhabituel pour RADIOM. Virginie, c'est une personnalité incontournable du Bolegason, responsable de l'accompagnement et du développement des pratiques artistiques au sein de ce lieu que l'on ne présente plus.



Pour RADIOM, bien que nous soyons régulièrement les invités discrets des manifestations qui ont lieu au Bolegason, c'était l'occasion de découvrir et essayer de comprendre un parcours d'artiste en se promenant parmi les différentes étapes de la construction d'un album et d'une tournée de concerts, entre séances de coaching et production sonore avant mixage. Il y a autant de manières et de parcours qu'il y a d'artistes, et ces quelques mois passés en compagnie de FaneL l'ont bien montré.





C'est à l'occasion de la montée sur la scène des Francofolies de la Rochelle en juillet 2016 que RADIOM décidait de revenir sur cette cohabitation la plus discrète possible à leurs côtés depuis l'automne 2015, et c'est aujourd'hui que le fruit de notre travail en dents de scie est dévoilé.



Depuis, le groupe a bougé : Guillaume poursuit son chemin artistique avec Veil (découverts au Bolegason en mars, relire Bolegers : on lève le voile !), et c'est Édouard qui prend la relève au clavier, tout en gardant son groupe The Roach. Quant à Léa, après avoir écumé les groupes de métal à la batterie, elle se recentre sur son projet solo chant et guitare Léa Costantino (tout simplement), et c'est un plaisir de la voir prendre de la voix dans FaneL. Béra n'est pas en reste, puisque Rufus Bellefleur l'appelle à ses côtés pour des tournées dantesques.



Tout ce petit monde concilie activité professionnelle et passion musicale, et a toujours trouvé quelques minutes à nous consacrer pour assouvir notre curiosité. Alors forcément, quand on le peut, on tente à tout prix d'en faire profiter tout le monde.



Qu'est-ce qu'une kalimba ? Comment prépare-t-on un enregistrement d'album, ou une tournée ? Pas sûr que nous puissions vous apporter la réponse, mais ces quelques jours étalés en compagnie de FaneL sont une invitation à la création artistique, et un encouragement à la musique vivante.



Enfermez-vous dans le noir, chaussez votre plus beau casque, montez le son, et envolez-vous avec FaneL !





Un énorme merci à Virginie, accompagnatrice artistique et coach scène et studio au Bolegason, à Béra, Léa, Édouard et Guillaume, à Éric et Akira... et tous ceux qui, autour du groupe, nous ont donné du temps en les accompagnant sur ces étranges et forts moments de vie ! On ne remerciera jamais assez non plus nos bonnes étoiles qui nous ont prêté du matériel de prise de vue : Dah et Fennek , nous amenant dans des lieux magiques comme Le Club (Rodez), La Machine à Rêves (Pons), Paloma (Nîmes) et bien sûr Lo Bolegason !