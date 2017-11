Au Bolegason, les réceptions de Madame l'Ambassadrice sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Fort d'une programmation fine et variée, riche et délicate, sophistiquée et fruitée, c'est toujours avec une force de proposition reconnue que l'on y découvre des choses. La semaine dernière, c'étaient Les Primeurs de Castres (lire : Festival de première fraîcheur), et il y a un mois, c'était la soirée dans le cadre de la Semaine de l'Étudiant, à laquelle nous avons eu la chance de participer avec Percepolis et L'Entourloop.



Le public était là, bien présent, mêlant étudiants et autres (des personnes qui ne sont plus étudiantes depuis bien longtemps, ou d'autres qui aspirent à le devenir bientôt, un peu comme le public et les animateurs de RADIOM).



Et nous, nous étions dans les coulisses. Pierre, Joffrey, Sophie et Antoine étaient sur le pont, prêts à tout savoir sur le passé — parfois indicible — des artistes que nous rencontrerions une deuxième fois sur scène quelques heures plus tard.



C'est ce soir que nous diffusons la soirée du 12 octobre 2017 au Bolegason, c'est ce soir que l'on vous dit tout.



En prime, deux petites surprises offertes par Percepolis : en coulisses avec les élèves du collège de Lavaur, puis dans le public en plein concert avec un MC inattendu. C'est Lombre, que l'on retrouve en concert ce week-end au Club à Rodez (lire Suivez les ombres).



Rendez-vous à partir de 22h30 sur RADIOM !