Encore des grosses beats !

La dernière fois qu'on a parlé d'une Electrobeat Party, c'était il y a quelques temps... oui, on le confesse, c'était même pour la seconde édition au Bolegason (relire Coucou ! Tu veux voir mon ElectroBeat (party) ?), un temps que RADIOM avait mis à profit pour se faire la messagère de cet événement en y tenant fièrement une place au fond d'un douillet canapé en direct du bar (réécouter Session Bolegason : Coucou ! Tu veux voir mon ElectroBeat (party) ?).



Là c'est un tout petit peu différent. On sera là, mais spirituellement seulement, parce que vous l'avez peut-être suivi, mais RADIOM est en pleine explosion/reconversion/réflexion/installation (relire La migration) et tout ça prend du temps et de l'énergie... et on a honteusement décidé que toute l'énergie disponible ne pouvait pas aller – pour l'instant, bien sûr – se dissiper en concert. Triste spectac'.



Mais comme on n'est pas capables de lâcher l'affaire pour un sou, on a quand même envie de partager avec vous cette belle programmation pour une soirée qui s'annonce sous les meilleurs auspices, Lo Bolegason indiquant une fermeture exceptionnelle à 2h du mat' !. Oublie le clubbing du vendredi soir, coucou l'Electrobeat Party #3 !



Et puis c'est marrant, parce que cette prog nous fait quand même très chaud au cœur, tant en bons nostalgiques nous avons des affinités avec ces artistes. On avait déjà rencontré Elisa Do Brasil à Cap' Découverte à l'occasion du Summer Festival 2008 ! C'est vieux, hein ?



CloZee ? Bien sûr qu'on la connaît ! Comment ne pas tomber amoureux-se de ce charme ravageur et cette énergie scénique décapante ?



On n'a pas encore croisé Do It Yourself lors de nos pérégrinations, mais telles des planètes qui courent sur la même orbite, on sait qu'on passe aux même endroits, puisque Le Club (relire « Bienvenue au Club ! ») les recommande chaudement. Ouf !



Enfin, on a bien sûr déjà vu Mr Magnetix il y a quelques mois sur cette même scène avec les Naive New Beaters pour une session Semaine de L'Étudiant qui se concluait au Bolegason.



Alors ? On continue ? Et si, comme à notre habitude, on pompait les descriptions gentiment déposées par le Boleg' ?





Elisa Do Brasil

Enfant terrible des free party avec le collectif Troubles Fêtes, Elisa Do Brasil devient dans les années 2000 DJ résidente du Rex Club de Paris avec les soirées Massive, bastion de la scène drum'n'bass. Figure de proue hexagonale, elle livre ses propres compos depuis 2009 et confirme ainsi son statut de "Reine de la Drum".

CloZee

CloZee, jeune musicienne toulousaine, parcourt le monde avec ses productions électro-ethniques. C’est grâce à un style unique mêlant mélodies cinématiques subtiles, instruments du monde, basslines et rythmiques puissantes, qu’elle a fait sa place sur la scène glitch internationale.

DIY

Do It Yourself, c’est un show surprenant et ultra dynamique ! Un concept avant-gardiste et ludique où le live joué sur pads et claviers, est capté par cinq caméras en temps réel et projeté sur un immense écran transparent, placé en devant de scène. Le DJ intègre alors l'image dans une nouvelle dimension graphique. Une belle allégorie du futur !

Mr MagnetiX

Hyperactif, fêtard, passionné et sûrement un peu fou, DJ MagnetiX est un touche-à-tout. Directeur artistique des Productions du Possible, il a autant l'habitude de produire des soirées transdisciplinaires où la provoc et l'humour vont de pair (Festival Pink Paradise, Cabaret Freaks), que de sévir derrière des platines dans de multiples forfaits musicaux. Electropunk, Hip-metal, Dubstep, etc., il vous mènera où bon lui semble. Suivez la croiX !

Peut-être croiserez-vous vendredi soir des âmes d'animateurs de RADIOM en peine de ne plus pouvoir – pour un temps seulement – plonger dans ce bain bouillant de radio en direct de cette belle salle qu'est le Boleg.Patience !Plus d'infos :