La migration

Ce qui est rigolo, c'est de réaliser que la rédaction de cet article a démarré en mars 2016. Réécrit, reformulé, effacé complètement, puis à nouveau reconstruit. Que de chemin, que d'idées et de nouvelles promesses depuis !



C'est qu'il s'agit tout de même d'un des changements – sinon le seul – les plus spectaculaires dans l'histoire de RADIOM, quelque chose que nous attendions, que nous espérions depuis si longtemps !



Dans quelques semaines, RADIOM aura installé un petit nid douillet aux Ateliers à Castres ! Derrière cet annonce apparemment anodine se cache en réalité une foultitude de bonnes nouvelles qui en découlent naturellement.



Se souvient-on seulement des étapes de vie de RADIOM avant ce nouvel épisode ? Il y a quelques années, nous écrivions déjà pour consigner dans le marbre l'histoire de ce projet un peu fou de radio étudiante (lire Genèse et Genèse, suite...). De découvertes en découvertes, en passant par quelques joies et déconvenues – voire de cuisants échecs –, RADIOM a mené sa barque jusqu'ici, et se remémore avec nostalgie son premier nid douillet (lire Je te jure que c'est vrai ! et son album photo Le studiom à ses débuts).





Le présent

Le futur

Les pensées rêveuses d'un temps que la plupart n'ont pas connu sont bien gentilles, mais c'est bien sur le présent que l'on se concentre.Ce présent, c'est notre déménagement de studiom, actuellement gracieusement hébergé à Saïx-l'Insoumise, vers le centre-ville de Castres-La-Magnifique. Et – ô surprise ! – nous avons besoin de financer ce déménagement, qui s'accompagne de petits investissements qui vont presque faire ressembler RADIOM à une vraie radio !Pour nous aider, nous avons lancé un projet de financement participatif, sur une. C'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce qu'on compte sur vous (et un peu sur nous) pour y arriver, et peu parce que cela suffira tout juste à nous aider à renouveler un peu de matériel. Les vacances aux Bahamas attendront ! Et il paraît que c'est très surfait.Pour nous aider, rien de plus simple ! Il suffit deEn plus des petits cadeaux que nous vous offrons en remerciement de vos contributions, nous délivrerons unqui permettra à tout généreux donateur assujetti à l'impôt sur le revenu de déduire son don. C'est déjà quelque chose que l'on propose aux adhérents et donateurs tout au long de l'année (lire Réduisez vos impôts grâce à RADIOM ! ), et l'on étend le principe à cette cagnotte !Grâce à ces dons, nous pourrons donc envisager le futur sereinement, inclus dans cet incroyable projet des Ateliers ( Claude en parlait déjà ici Les Ateliers à Castres, ça roule ! ) : si vous ne connaissez pas encore ce formidable lieu qui manquait tant à Castres depuis si longtemps, c'est le moment d'aller y faire un tour (sauf si vous lisez cet article en pleine nuit).RADIOM va y faire des rencontres, des découvertes, et surtout un super boulot avec un studiom flambant neuf dont l'aménagement aura été aidé par de généreux donateurs !Le compte à rebours commence !