Du jus pour dimanche ?

Hey ! Toujours sans nouvelles de l'alimentation électrique de la radio (lire Gimme some juice !), j'envoie deux trois infos sur la Good Sound For Good People du 26 janvier !



Le regretté Mac Miller ouvre la session, dans laquelle vous retrouverez plus loin le nouveau 45 tours de DJ Suspect fraîchement envoyé : Straight up ! propo88 + Kamy + DJ Suspect... big up !



A bientôt en live et sur les ondes de RADIOM !