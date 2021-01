Sans courbatures !

Mais qu'elles sont chatoyantes toutes ces couleurs ! Un vrai paradis pour vomir des arcs-en-ciel ! Mais qu'ils étaient beaux tous ces artistes ! Mais qu'elle était forte cette journée-marathon pour vous faire vivre en direct ces moments fous en direct depuis Les Ateliers sur RADIOM avec La Lune Derrière les Granges !



Cette fois-ci, les malfaiteurs arrivaient en bande, et telle une compétition ninja, ce sont différents clans qui se sont retrouvés pour se lancer dans la battle de ce Radio Marathon, annoncé dans Décollage ! ! En guise de combat, c'était bel et bien un passage de relais entre Soul Safari, Bud&Dub, MC Lex, Jon Nexon, Facteur X, DJ Bena et Phrene !



La flamme presque olympique a illuminé Les Ateliers pendant tout ce temps, retour sur cette étrange idée...



Passée la stupéfaction devant l'ampleur de l'entreprise, il fallait bien l'admettre : il faut se lancer. C'est à Soul Safari qu'est revenue la lourde tâche d'ouvrir le bal dans une session warm up nécessaire, comme il est de coutume sur RADIOM avec Good Sound For Good People. N'est pas du matin qui veut, surtout le dimanche, et même si la grasse mat' peut durer jusqu'à 11h (10h59 pour être précis, selon l'horloge maléfique de La Lune Derrière les Granges) :





Funk Party ! Bena & John-Mouloud de la Vega Cet événement se déroule en ligne

Si l'un des lieux communs les plus éculés énonce que la vie nous réserve toujours des surprises, sachez que l'apparition deen était une. La fraîcheur du live proposé sur leurs notes organiques et improvisées n'a laissé personne indifférent, et c'est une découverte que l'on peut imputer à, toujours sur les bons coups quand il s'agit de dégotter des perles rares. Et pour ce qui est de faire du nacre, cette perle n'a pas fini de grossir, affaire à suivre :Il y a toujours un moment où, si l'on n'a pas réussi à décoller correctement les paupières, il faut employer les grands moyens. C'estqui nous les offre sur un plateau sous la forme d'un bon coup de pied. On pousse les meubles pour les épargner, et on shake tout ce qui doit être mû. Le petit déj' devrait déjà être consommé depuis longtemps, le brunch s'éternise peut-être, mais dans tous les cas on commence à déguster, c'est lequi est à la manœuvre !Voilà de quoi transpirer de la moustache avec, pour profiter de la partie "digestion" de l'après-midi, avec tous les plaisirs coupables sublimés en un pot-pourri dont il a le secret. C'est qu'on le retrouve avec toujours autant de plaisir, dans et autour de! Eh oui, c'est le champion choisi par votre radio préférée pour se mesurer à toujours plus fort, plus puissant, plus endurant :Dans son pays, on l'appelle bushtruh (le u se prononce "ou") mais ici il a toute sa place :lève haut les genoux, même après l'échauffement. Au pied levé également puisqu'il a été capable d'embrayer sans broncher suite à la défection d'un concurrent dans l'équipe. Sa terre natale lui manque (mais on n'est pas sûr s'il faut chercher vers l'ex Bloc Soviétique, la Jamaïque, ou toute autre destination étrange et poétique) mais il donne tout pour garder son titre de séjour :La chaîne de transmission fonctionne à plein régime avec l'arrivée desur le programme, car c'est grâce à lui que, alors chère tête blonde (mais pas encore moustachue) a trouvé sa vocation il y a de cela quelques années, parmi d'autres jeunes enthousiasmés par la prestation et ce que peut procurer la sensation du vinyle sous ses doigts. C'est en mentor qu'il revient, poussé avec plaisir par lequi participe activement à la programmation culturelle de nos contrées sauvages.Enfin,réservaient et préparaient leur morceau de choix. Ici, on sait que la viande n'est pas attendrie au maillet, etmonte le son pour le dénouement final. Un passage de relais sans encombre jusqu'à la fin, parce que les choses coulent de source, et que les équipes de soutien de course sont au top :La photo finish retiendra une belle équipe qui a mené jusqu'au bout ce véritable marathon pendant plus de huit heures. C'est à peine si on a remarqué les rares tressautements techniques qui émaillèrent çà et là le direct vidéo, ou l'effervescence qui a régné parmi les équipes pendant tout ce temps.Forts de cette expérience,etont déjà la prochaine date en tête : il s'agira bien sûr d'une fin de journée Funk Party ! Et bien sûr, retrouvez toutes les références des artistes que vous avez retrouvés en direct pendant ces folles huit heures en relisant Décollage !