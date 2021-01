Décollage !

Il est vrai qu'en ces temps troublés ce n'est pas forcément le genre d'image que l'on retrouve facilement : une fin de nuit glaciale, un petit matin vers l'aéroport, trouver une place de parking, se rendre à l'enregistrement en vitesse, ne pas rater sa porte d'embarquement... prendre son envol dans une formidable accélération, et voir un lever de soleil au-dessus des nuages.



Une destination ou un voyage ?



Gardez ça en tête, mais on change quelques paramètres : notre petit matin va commencer tout en douceur après avoir pris le temps de bâiller abondamment, s'étirer, se diriger mollement vers la salle de bains (ou décider, puisque c'est dimanche, de repousser un peu), monter le son, se caler confortablement devant Radio Marathon avec un bon truc bien chaud. En plus de changer le rythme, on change aussi la destination : oubliez les 33 000 pieds d'altitude, on s'envole bien plus haut, et pour plus de huit heures non stop !



Leur nom ne l'indique pas toujours, mais nos challengers pour cette course vont jouer pour une seule équipe, un seul étendard, dans cette compétition : la musique live, poussée électroniquement (c'est plus facile pour nous), mais toujours d'un arrivage frais du jour ! DJ Bena, Jon Nexon, DJ Soul Safari, DJ Punk, Bud & Dub, Phrene, MC Lex... sont tous là pour nous faire vibrer !



Même si certains ont déjà une existence plus que physique sur l'antenne de RADIOM (Punk & Panda, par leurs admirables Les DJ's du dimanche, mais aussi sur « Funk You ! » ou Petit Rock des peuples, Soul Safari et son Good Sound For Good People... ), on se prépare à aller de découverte en découverte pendant ce Radio Marathon !



Pêle-mêle et sans ordre particulier, voici un petit florilège de ce qui vous attend (peut-être) ce dimanche !





Pour n'en point rater un seul iota pendant tout ce temps, vous êtes cordialement invités à vous brancher (un tout petit peu en avance si ça vous chante) sur les Internetz mondiaux de RADIOM.fr Tout se passera bel et bien ici, car on est souvent mieux servi par soi-même que par quiconque. En voiture Simone !Plus d'infos : Jon Nexon sur Facebook et sur Twitch