Funk, pinard et merguez

Avouez que la simple vue d'une merguez torturée sur l'autel de l'apéro vous met instantanément l'eau à la bouche. Confessez, repentez-vous. Reconnaissez que c'est en ces sombres moments que l'on aspire le plus à un barbecue bien senti. Et bien c'est — presque — ce qu'on vous propose aujourd'hui à 17h avec Funk Party ! en direct pendant trois heures !



Après le succès international du Radio Marathon qui a réuni une tripotée de vedettes, il est temps de souffler un peu pour nous reposer sur certaines bases. Et ces bases sont très sûres puisque c'est à base de pinard et de merguez que nous vous proposons Funk Party !, histoire d'anticiper un été que l'on espère victorieux (tant sur le plan sanitaire que vis-à-vis de la possibilité d'une île, ou celle d'un apéro).





Faites de la place, époussetez les cendres et démarrez un beau barbecue tout neuf, on amène les merguez aujourd'hui à 17h avecet