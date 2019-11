Continue ?

Un Game Over ne veut pas forcément dire qu'il ne nous reste pas des vies en réserve, et nous avons décidé de remettre des pièces dans cette grande machine qu'est RADIOM !



Eh non, vous ne rêvez pas : encore une fois What's The Game Today ? revient ! Et pas pour un court intermède mais bien pour une véritable Saison 2 !



Au programme :



- Un nouveau compagnon de fortune qui m'accompagnera pendant toute la saison et que vous avez vu sur certains épisodes spéciaux comme celui d'Halloween (La nuit est sombre, et pleine de dangers) ou encore l'épisode sur World Of Warcraft (Sur les terres d'Azeroth) : Herikors !



- De nouveaux invités, sujets, rubriques pour toujours plus de divertissement et de news sur le jeux vidéos et la pop culture en général !



- De nouveaux horaires, toujours le mardi, mais de 19h à 21h pour deux heures d'émission en notre compagnie !



Et tout ça s'est dès ce soir, mardi 26 novembre, sur RADIOM !