Bella ciao...

Nouvelle semaine, nouvelle émission ! Et cette fois-ci nous allons vous emmener sur une île paradisiaque peuplée d’animaux vivant paisiblement. À moins qu’il y ait une révolution en cours sur l'île voisine...



Au programme de cette émission : nos impressions sur Far Cry 6 et Metroid Dread, le compte-rendu du Animal Crossing direct et plein d’autres actualités jeux-vidéo ludiques en compagnie de toute l’équipe de What's The Game Today ? !



Et tout ça c’est demain à 15h sur RADIOM.fr !