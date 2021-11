Nostalgie et déception

C’est le retour de What's The Game Today ? (Encore ! A ce rythme, l'émission ressortira plus de fois que Skyrim !) pour un nouvel épisode rempli de news et de tests que nous avons gardés depuis la dernière fois ! Et oui : faire sauter les émissions, ça fait encore plus de choses à dire pour la prochaine, pour votre plus grand plaisir bien sûr !



Au programme de ce mercredi après midi : un remaster de GTA raté qui a déçu beaucoup de monde, des jeux sortis récemment que nous avons testés, et des retours de Battlefield 2042 que nous avons déjà énoncés dans l’émission avec des invités pour en parler !



Et tout ça c’est mercredi 17 novembre 2021 à 15h, dans What's The Game Today ? sur RADIOM.fr