La nuit est sombre, et pleine de dangers

Le ciel s'assombrit, l'air refroidit, les ténèbres recouvrent la ville et des cris se font entendre au loin. Vous l'aurez compris, c'est Halloween. Rappelez-vous du temps où vous cherchiez des bonbons dans les maisons voisines. Mais maintenant vous êtes grands et en ce soir spécial vous jouez à des jeux d'horreur tout en écoutant votre émission préféré, !



En effet ce soir c'est soirée spéciale Halloween ! On va parler de jeux d'horreur en compagnie d'invités de marque, car mon compère Lucas n'est pas là au studio, mais il est là dans nos cœurs. Mais il n'y a pas que ça au programme ! Il y a aussi la Paris Games Week, avec son lot d'annonces. Et pour finir, votre humble serviteur s'est dévoué corps et âme pour vous proposer le meilleur. En effet, j'ai testé pas mal de jeux pour pouvoir mieux vous en parler ce soir.



Alors éteignez les lumières, mettez vos casques et installez-vous dans vos sièges. La soirée ne fait que commencer dans sur RADIOM.