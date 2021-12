Let it show !

C'est la fin de l'année ! Les décorations sont posées, les sapins brillent de mille feux et l’odeur du chocolat chaud embaume le studio. Et en cette période festive, What's The Game Today ? vous propose une dernière émission bien remplie pour conclure l’année en beauté ! Et pour l’occasion l’émission se déroulera à 16h !



Au programme de ce dernier épisode de 2021, les Games Awards ! Cette cérémonie de récompense, comparable au oscar du jeux vidéo, est depuis quelques années le rendez-vous à ne pas manquer pour toutes annonces de jeux. Tel un E3 de fin d’année, nous avons été gâtés ! Et on vous fait le débrief ce mercredi, en plus de nos coups de cœur de cette année et nos attentes pour 2022 !



Alors on vous attend aujourd'hui à 16h pour un What's The Game Today ? de Noël !