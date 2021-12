Difficulté : Omicron

Malheureusement cette semaine l'équipe de What's The Game Today ? ne pourra pas assurer son émission. Plusieurs membres sont indisponibles, notamment à cause du Covid. "Connard de virus" comme dirait l'autre.



Mais malgré les quelques annulations de ces dernier mois, nous revenons le mercredi 15 décembre 2021 à 15h pour notre dernière émission de l’année !



Alors préparez vous à une ambiance festive dans le studiom, et on se donne rendez vous mercredi 15 décembre 2021 à 15h pour une émission haute en couleurs !