Problème de développement

C’est avec grand regret que je vous informe que tel un jeu AAA notre émission est annulée cette semaine et est repoussée.



Toute l’équipe de What's The Game Today ? s’excuse et vous donne rendez-vous mercredi 10 novembre 2021 à 15h pour une nouvelle émission remplie de news et de tests de jeu, toujours accompagnée de notre fine équipe pour votre plus grand plaisir !