C'est une semaine qui s'annonce particulièrement chargée, et il va falloir faire de difficiles choix. En tout cas sur RADIOM, vous pourrez constater que la grille des programmes de la semaine est particulièrement chargée, et ça c'est cool ! Entre les Trans Musicales de Rennes (Rencontres Trans Musicales) que nous avons la chance de vous faire vivre grâce à Radio Campus France, Electronic Honey et Voice of a generation, nul doute que votre petit cœur va se perdre à force de balancer.



Alors justement, puisqu'on est prêts pour ce vendredi soir sous le signe de l'Électro avec Electronic Honey, partons du principe fort juste qu'il en faut pour tous les goûts. Et en termes de goût, on peut dire sans broncher que Pollux Asso nous régale à chaque fois ! Voici donc Voice of a generation, éparpillé sur trois jours çà et là dans l'albigeois du Nôôôôrd (du Tarn).



Et puisque Pollux Asso a su trouver des marques qui lui font pousser de solides ailes (souvenez-vous de l'incroyable chemin parcouru entre Soutenez Pollux ! et Xtreme Fest #7, avec toutes les ellipses narratives que nos lecteurs imagineront sans peine), c'est résolument en mode punk que va se dérouler ce Voice of a generation ! Grâce à vous, chères auditrices et chers auditeurs, qui participez de près ou de loin à la programmation de RADIOM, ainsi qu'aux concerts et événements avec lesquels on a la chance de collaborer, certains noms de cette belle prog ne vous seront pas inconnus : on a croisé Young Harts il y a quelques jours au Café Jean Jaurès grâce à La Lune Derrière les Granges, et dans On a marché sur la Lune !, on en garde un souvenir que l'on a gravé dans nos tympans :

Young Harts 262 ​

Sans attendre, sans chercher à comprendre, pas de compromis, pas de compromission. C'est brut, c'est là, c'est punk et c'est ça. Les Young Harts sont venus, ils ont bu, et ils sont loin d'avoir tout vécu, et pourtant ce soir-là on en a pris plein la vue.

Feed The Cat 538 ​

L'animal a faim, il râle, il trépigne. C'est le punk de Feed The Cat qui gratte à la porte, s'invite, monte sur la table et se roule partout.

Même que, toujours sur les bons coups, avait tâché d'en savoir (beaucoup) plus :Pareil pour, que nous rencontrions en chanson sur cet inénarrable Petit Rock des peuples Les autres ? Connais pas, inconnus au bataillon. Jamais vus, jamais entendus, sûrement pas intéressants.À moins que... à moins que ce ne soit tout simplement une jalousie maladive de ne les avoir point vus et entendus sur RADIOM. Cela se pourrait-il ? Peut-être bien qu'on meurt d'envie de vous faire partager ces sons aussi, que vous connaissez aussi puisqu'il s'agit de pointures queest bien décidée à vous faire montrer voir. Non mais.Dans un désordre absolu, ce sont(probablement à rapprocher de Fuck For Forest, sait-on jamais...),(bien plus répandus qu'on ne le croit, si si, vérifiez, vous serez surpris),(particulièrement appropriés à la saison, qu'est-ce qu'ils sont forts, chez!),(promis, j'arrête de penser tout haut),(en même temps, vous le faites exprès aussi),et lessans qui la fête ne serait pas si folle !Un bon festival qui mélange les genres, puisque c'est à base de musique, d'arts graphiques et d'images animées qu'on se retrouve finalement, après avoir moulé ses petites fesses dans un super jean comme se plaît à l'écrire Léa dans ChairYourSound Quant à RADIOM, puisque nous ne sommes jamais loin, on nous confirme dans l'oreillette qu'une délégation formée par Les Reporters Sans Frontières du Métal a pris la route dès aujourd'hui (pour éviter les ralentissements Castres-Albi) pour vous rapporter le meilleur de ce. Rien en direct bien sûr, trop accaparés à préparer, réaliser, puis se remettre de Electronic Honey . C'est plus de notre âge.Aussi pour vivre lecomme vous ne l'avez jamais connu auparavant, c'est avec Electronic Honey que vous devez vous acoquiner dès maintenant, en commençant par vous procurer des passes Plus d'infos :