KoiQisPASS : Before Pause Guitare #26

L’émission la plus irrégulière est de retour !

Et que nous vaut cette présence à l’antenne de RADIOM ? Et bien rien de moins que la 26e édition de PAUSE GUITARE !



Le festival de musique aura lieu à la base de loisirs de Pratgraussals, du moins pour le main event, du 6 au 10 juillet pour 5 soirées de concerts en folie.



Mais ce n'est pas tout, car le festival ne se tient pas uniquement ici, mais également dans divers endroits d'Albi, et même en dehors avec quelques concerts au Café Plùm de Lautrec ! Et il commence même le 5 juillet avec une partie de bars en bars dans le centre-ville.



Au programme du festival : -M-, Orelsan, Angèle, Polo & Pan ou encore Gojira pour la sélection des têtes d'affiches — selon moi et par soir — mais aussi Aldebert, MADAM, Elium, VICE E ROI, PANDORE...



Je vous laisse le soin de regarder le programme complet du festival pour vous faire une meilleur idée des groupes présents.



Nous, on se donne rendez-vous dimanche 3 juillet 2022 à 14h pour vous présente un peu plus en détail toutes les informations du festivals.



Et vivez avec nous en direct live le festival pendant les plateaux radios jeudi 7 juillet 2022 à 19h, vendredi 8 juillet 2022 à 19h et samedi 9 juillet 2022 à 19h avec avec les radios partenaires de l'Assemblée Régionale des Radios Associatives d'Occitanie !