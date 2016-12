Soutenez Pollux !

On a beau être "enclavés" à Castres (lire Oh oui du béton ! Plein !), on n'en est pas moins conscients de ce qui se passe autour de nous. La Ville. Le Nord. Presque l'Aveyron, c'est dire !



C'est à Albi que ça se passe. Un appel à l'aide qu'on tient à relayer tant il nous touche et tant – malheureusement – on est aussi conscients de passer à côté d'autres appels à l'aide du même acabit. Alors on essaye aussi de parler pour tous ceux-là. Ceux qui parviennent à développer une énergie considérable pour vous, pour moi, pour nous... et qui peinent pourtant à envisager un futur où ils tiennent toujours la rampe.



C'est Pollux Asso qui tire la sonnette d'alarme auprès de ses amis, partenaires et soutiens de la première heure. Ce sont eux qui ont besoin d'aide.



Ils nous livrent donc ce communiqué important :





Si le PDF ne s'affiche pas, cliquez ici









Le soutien des initiatives culturelles, c'est la base de notre envie de vivre dans la cité. La base. Sans trucs, choses et machins à faire le soir ou le week-end, de gens à rencontrer, de musiques à découvrir, de spectacles à rêver, de passions à assouvir, point de salut, point de vie. Juste aller se coucher comme des cons dans notre cité-dortoir, aller au turbin (pour les plus chanceux) le matin la tête dans le coaltar, rentrer chez soi crevé, et recommencer le lendemain., ça fait déjàqu'ils sont là, qu'ils occupent une toute petite partie de ce qui se fait à Albi et sa proche banlieue, qu'ils organisent des événements qui nous rendent absolument verts de jalousie. Pensez-donc : 40 000 spectateurs sur 50 événements en trois ans !Et c'est justement la diversité de l'offre, avec des Pollux, des Amis du Jour d'Euf (lire ), des Tartempion & Co. que chacun y trouve son compte, que la vie bat son plein, et que l'on ne cède pas au communautarisme primaire qui consisterait à s'enfermer chez soi et gueuler quand il y a du bruit dans les bars à côté.Ça tombe bien, car le soutien que l'on peut leur apporter est simple et sans douleur : on clique gentiment sur le lien et on se laisse guider. Car soutenir les gens qu'on aime, c'est aussi le crier au monde entier.C'est pour votre bien, et celui des autres.Plus d'infos : L'événement Facebook du concert de fin d'année feat. Mass Hysteria, Sidilarsen, Cobra et Ta Gueule !