Rencontres Trans Musicales

Vous asseoir juste là où il faut, où le son est bon, où on comprend tout ce qui se passe autour de soi, au bon moment, penser à ce que vous ne raterez pas. Être là, et en même temps tellement loin... écouter la radio et se dire qu'à l'autre bout du pays, il se passe quelque chose qu'on a la chance de vivre en direct.



C'est ce que RADIOM va pouvoir vous proposer cette semaine grâce à Radio Campus France et ses radios du réseau qui dépêchent leurs émissaires sur place pour trois journées de direct sur les Transmusicales de Rennes. Et nous, gentiment installés dans nos confortables fauteuils, on va vivre tout ce qui se passe à quelque 586 kilomètres de là grâce à la technologie des Internetz et l'énergie des radios du réseau, avec C-Lab pour chef d'orchestre !



Préparez-vous donc, du jeudi au samedi, de 16h à 19h, à suivre les pérégrinations multiples de ces femmes et ces hommes de terrain, au milieu des Bars en Trans, avec les bénévoles, les artistes, les festivaliers, en rencontres saugrenues ou parfaitement prévues.



À la différence de l'incroyable dilemme entre Electronic Honey et Voice of a generation (lire Voice of a generation), ici vous pouvez tout faire : écouter la radio d'une oreille, piloter votre jet supersonique d'une main et vous servir votre soda-crème-spéculoos de l'autre tout en répondant à un appel de détresse en haute mer. Il y a de la place pour toute le monde sur la grille, et ainsi suivre Trans Musicales en toute sérénité !



Et — qui sait ? — peut-être que l'année prochaine, RADIOM dépêchera sur place un escadron d'animatrices et animateurs, prêts à en découdre avec cet étonnant festival breton !





Plus d'infos : C-Lab , la radio campus de Rennes