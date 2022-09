Festiride 15ème : Les bougnettes perdent les pédales !

Et il y a de quoi : après deux ans d'absence c'est le retour du Festiride à Lacrouzette !



Et bien sûr, chers auditeurs, nos amis du Festiride 1 nous réservent leur soirée jeudi pour nous présenter la nouvelle édition de cet événement festif, culturel, familial et populaire mais aussi sportif et musical.



Samedi 10 septembre à partir de 14 h et jusqu'au bout de la nuit (on peut camper et dormir sur place) aura lieu la 15ème édition du Festival, Festiride 2022 2. Deux ans qu'on l'attendait.



La recette est la même :



Tout l'après-midi les bikers sont en scène : démonstrations, jam et bestricks de slopestyle et BMX.



En sus des animations, des ateliers pour les enfants sont prévus sur place l'après-midi.



À partir de la soirée, concerts avec pas moins de cinq groupes à l'affiche !



L'ambiance reste la même, conviviale, amicale, familiale. De la simplicité et de l'amitié à tous les coins dans le site magnifique de la Safranière à Lacrouzette.



Les porteurs de projet de ce bel événement seront bien sûr nos invités.



Mettez-vous à l'écoute de RADIOM aujourd'hui à 21h pour la reprise de la nouvelle saison des Passeurs de Bougnettes et on vous dira tout sur cette événement de rentrée.





Les B0uGn3TteS FesTiValièR3s