Ah l'été ! Les champs de blé au coucher du soleil, les insectes qui virevoltent dans l'air vibrant de chaleur ! Plus pour très longtemps (lire : Noms d'oiseaux), mais passons : réjouissons-nous — tant qu'il est encore temps — de cette merveilleuse période en pente douce, essentiellement à base de délicieuse moiteur entre ta peau et tes sous-vêtements.



L'été, c'est la période qu'ont choisie les touristes bedonnants luisants de crème solaire pour s'entasser sur une plage chaque année plus étroite. C'est une époque bénie des hôtels et cafés, un coup de feu attendu par beaucoup. C'est aussi un moment privilégié pour d'autres qui, non contents de continuer de travailler ou d'étudier, sont décidément bien décidés à profiter de la soudaine vidange des grandes villes pour occuper l'espace devenu vacant sur la route du bureau.



Et puis il y a RADIOM, le doux ronronnement des machines du studiom, le sacerdoce de ses animateurs bénévoles qui ont tout donné pendant plusieurs mois, mais dont l'énergie a fondu proportionnellement à la montée de chaleur. Ça tombe bien, les vacances c'est fait pour ça.



On se ressource, on se remet d'aplomb.



Enfin presque, puisqu'on ne chôme pas non plus ! Au programme : une foultitude de choses que permet justement cette légère redescente en pression de l'été. Comme trouver quelques sous pour installer une climatisation pour le studiom (aidez-nous à le financer !), préparer les événements de la rentrée, les nouvelles émissions à venir...



Mais avant toute chose, nous allons célébrer tous ensemble la fin de saison culturelle aux Ateliers ! Une date à marquer d'une pierre blanche. On y attend de la musique latine, du DJ set électro pour bouger son booty, et des délices à profusion pour les papilles. C'est le 27 juillet, et vous pouvez d'ores-et-déjà bloquer votre agenda pour cette Fin de saison aux Ateliers !



L'été ne s'arrête pas là ! Loin s'en faut, puisqu'un paquet de tâches, administratives et rébarbatives ou carrément cool, nous attend afin de préparer une rentrée sur les chapeaux de roues tout en nouveautés et événements délicieux ! Préparez-vous à vibrer tout au long du mois de septembre avec quelques surprises bien senties !



Tout cela ne serait rien sans le travail acharné et l'abnégation dont font preuve toute l'année les bénévoles qui œuvrent dans l'ombre au fonctionnement bien huilé de cette belle machine qu'est RADIOM, et c'est aussi pourquoi nous vous attendrons en septembre pour une Assemblée Générale qui nous permettra à tous de prendre part aux décisions qui vont diriger votre radio préférée pendant la saison à venir !



Vous êtes prêts ? Croquez l'été !