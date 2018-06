Faute de Floyd, on passe aux Stones !

Comme vous le savez si vous étiez à l'écoute lundi dernier (Trente minutes de Pink Floyd "live"), nous avons "épuisé" la découverte des albums de Pink Floyd, au fil de la parution en kiosque de l'intégrale de leur discographie.



L'intégrale des Stones n'en est qu'à son numéro 22 sur les 32 albums prévus. À raison d'une parution bi-mensuelle, il y en a encore pour quelques temps.



Je vais passer l'album Steel Wheels de 1989. Malgré des écoutes successives, aucun titre n'a réussi à "m'accrocher" l'oreille. C'était pourtant l'album des retrouvailles après la séparation et les virages vers des carrières en solo.



C'est donc sur Voodoo Lounge que nous mettrons le focus ce lundi 4 juin prochain.



