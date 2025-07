Les Gardiens de la Galaxie, épisode 3

Vous connaissez certainement Les Gardiens de la Galaxie, la trilogie de films de super-héros de Marvel Studio.



Outre les personnages, l'action et l'humour, la bande son prend une place quasi au même niveau. Et ça, j'adore.



Parce qu'au niveau musical, on est servi. Et ce, dans les trois épisodes.



La musique joue un rôle crucial dans l'univers des Gardiens de la Galaxie, avec les cassettes Awesome Mix, que glisse Peter Quil/Star-Lord dans son Walkman (épisodes 1 et 2) ou le Zune, et qui deviennent un élément emblématique de la série.



Il faut dire que James Gunn, le réalisateur, accorde une attention particulière à la sélection musicale de ses films.



Dans cette émission, je vais vous proposer 8 titres parmi les 17 qu'on peut trouver dans le Awesome Mix Volume 3.



Nous n'oublions pas Aldebert et son Helldebert, enfantillages 666 que nous continuerons de découvrir (avec quatre titres).



Je vous laisse découvrir le reste de la programmation en vous donnant rendez-vous lundi 7 juillet à 20h Radio Oloron et mardi 8 juillet 2025 à 20h sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘