Let There Be Rock, la rentrée...

L'heure est (re)venue pour le "direct".



Après les rediffusions estivales, je suis très heureux de retrouver le chemin du studio de la rue Dalmais, à Oloron-Sante-Marie.



Je hâte de retrouver le "direct" pour partager à nouveau avec les auditeurs cette heure de musique hebdomadaire.



Le format ne change pas. Les jours et heures non plus : le lundi de 20h à 21h.



Pour cette première de la "saison 2018-2019", j'ai prévu la programmation de l'équivalent d'une face de vinyle d'un album des Rolling Stones.



C'est mon préféré de toute la Rolling Stones collection , intégrale que je suis en train de me constituer.



Il m'a fallu attendre la 27ème parution en kiosque (sur les 32 de l'intégrale) pour le voir intégrer ma discothèque. Précision supplémentaire : il s'agit d'un live...



Pour le reste de la programmation, un titre de dix minutes de Uriah Heep (préparez les casques...). Et pour terminer, comme à l'habitude, un titre hispanophone...



Je vous donne rendez-vous lundi 10 septembre, dès 20h, sur sur Radio Oloron et sur RADIOM.





Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !