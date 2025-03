Bye Brian, Bye David

Après Marianne (relie So long, Marianne), c'est au tour de Brian (James) et David (Johansen) de rejoindre les étoiles.



Brian James 1 était une figure clé du punk britannique. Né en 1955, il est surtout connu comme le fondateur et guitariste des Damned, l’un des premiers groupes punk à avoir sorti un album en 1977 (Damned Damned Damned).



David Johansen 2, quant à lui, était une légende de la scène new-yorkaise. Né en 1950, il est surtout connu comme le chanteur des New York Dolls, un groupe proto-punk qui a influencé autant le punk que le glam rock.



Deux parcours différents, mais un même esprit rebelle : Brian James, le punk britannique brut et incendiaire, et David Johansen, l'icône glam-punk de New York, ont marqué l’histoire du rock chacun à leur manière.



Vous aurez l'occasion d'écouter, ou même de découvrir ces deux artistes, Brian James durant la première heure, et David Johansen durant la deuxième.



Pour le reste de la programmation, c'est comme d'hab ! Et je vous invite à nous rejoindre lundi soir 10 mars, à 20h, RADIO OLORON et mardi 11 mars 2025 à 20h sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON ! 🤘