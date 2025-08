Surnommé le "Prince des Ténèbres", Ozzy Osbourne a marqué l'histoire de la musique avec sa voix distinctive et son style unique.



Des débuts tonitruants avec Black Sabbath, où il a aidé à façonner le son du heavy metal, à sa carrière solo couronnée de succès, Ozzy a toujours repoussé les limites.

Avec des tubes comme "Crazy Train" et "Bark at the Moon", il a captivé des générations de fans et inspiré d'innombrables musiciens.



Nous consacrerons une partie de l'émission à vous faire (re)découvrir quelques titres de son œuvre, tant au niveau de Black Sabbath qu'en solo.



Pour découvrir le reste de la programmation, je vous invite à nous rejoindre lundi soir 28 juillet, à 20h, Radio Oloron, et mardi 29 juillet 2025 à 20h sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘