De Lune à Moon

Ou comment faire une transition entre deux émissions et parvenir à démarrer une programmation !



Si vous étiez à l'écoute de RADIOM et sur Radio Oloron lundi dernier, vous savez que nous avons l'honneur d'interviewer le musicien

Lune en direct téléphonique.



Dans la préparation du programme du lundi 25 juin, je me suis demandé ce qui pouvait se rapporter au mot Lune. Mon côté plutôt anglo-saxon m'a orienté du côté du mot Moon.



Et vous savez quoi ? Le premier artiste qui m'est venu à l'esprit, c'est Moon Martin. Et c'est avec son titre de 1981 Bad News que nous débuterons l'émission.



La suite ? Nous allons "tourner autour" des années 1978 - 1981 avec deux exceptions.



La première : la découverte de l'album de la "Rolling Stones collection" Now (1965).



La deuxième : un titre de New Order de 2001...



Une première demi-heure plutôt Rock, une fin d'émission plutôt New Wave.



Je vous donne rendez-vous lundi soir, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !