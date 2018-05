Trente minutes de Pink Floyd "live"

La (ma !) "Pink Floyd Collection" se termine avec la parution en kiosque de ce dix-huitième et dernier album. Mon intégrale est ainsi complète.



Je ne vous ai pas programmé A Foot in the Door: The Best of Pink Floyd édité lors de la campagne de remasterisation en 2011. Pour simple et bonne raison qu'il (ne) reprend (qu')une partie du meilleur de Pink Floyd. Et que nous avons déjà diffusé la plupart des titres.



Un album à avoir dans sa discothèque. Mais pas que... Je vais réfléchir à mon classement des albums. Je vous proposerai le résultats sur la page de Let There Be Rock.



Revenons à cet album live dont je vous propose trente minutes ce lundi soir 28 mai.



Delicate Sound of Thunder est le premier album live de Pink Floyd. "Capté" aux Etats Unis, mixé à Londres et sorti fin novembre 1988.



Un des mes grands regrets musicaux est de n'avoir jamais pu assister à un concert de Pink Floyd. Ce disque ne remplacera pas une présence "physique" à un concert mais permet de ressentir ce que j'aurais pu y vivre.



Surtout préparez votre chaîne Hi-Fi, votre casque ou votre "systèmes sons".



Je vous donne rendez-vous dès 20h, le lundi 28 mai, sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock (et Pink Floyd), sur RADIOM et sur Radio Oloron !