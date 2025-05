On s'fait une face : Demons and Wizards

Bien que nous soyons dans une période où nous programmons du Métal, il ne s'agit pas du groupe allemand éponyme.



Je souhaite vous faire (re)découvrir l'album Demons and Wizards, celui qui m'avait permis, en 1972, de devenir fan du groupe de Hard-Rock Uriah Heep.



Groupe briatannique formé en 1969 à Londres autour du claviériste Ken Hensley (que je place en 2ème position de mon univers des claviéristes Rock, après Jon Lord).



Ce qui m'avait séduit à l'époque ? Difficile à dire. L'orgue Hammond distordu ? les superbes harmonies vocales ? les changements d'univers à l'intérieur des morceaux ? Un Hard-Rock plus progressif que celui de Deep Purple ?



Toujours est-il que je serai happé par cet album qui va passer des dizaines de fois sur ma platine. En alternance avec le Machine Head de Deep Purle, sorti la même année.



Quelle belle année pour le Rock que cette année 1972 !



Je prévois de vous faire découvrir l'équivalent de la face A du vinyle.



Pour ce qui concerne le reste de la programmation : Vous continuerez de découvrir l'album d'Aldebert : Helldebert - Enfantillages 666 (relire et réécouter Helldebert 666).

Assorti d'une dose de Métal. Mais pas que...



Pour délecter vos oreilles, je vous invite à nous rejoindre lundi soir 12 mai, à 20h, sur Radio Oloron et mardi 13 mai 2025 à 20h sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘