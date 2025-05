Helldebert 666

Cette semaine j'ai décidé de vous présenter le dernier album d'un chanteur pour enfants.



Incongru dans une émission Rock, me dires-vous. Pas tant que cela, finalement. Car ce fut un choc frontal pour moi qui prenais Aldebert pour le Henri Dès des temps modernes.



Ben, il faut dire que j'ai pris une claque avec son dernier album Helldebert - Enfantillages 666".



Déjà en regardant la liste des artistes invités à collaborer sur l'album.

Mon premier regard se pose sur les noms de Max et Igor Cavalera.



Serait-ce possible ? Les fondateurs du groupe Sepultura sur un album français pour enfants ? Les deux frères interviennent sur la chanson Le cartel des cartables qui parle de harcèlement scolaire.



Mon deuxième regard est attiré par le nom de Serj Tankian.

Non, je n'y crois pas ! le chanteur de System of a Down !



Et parmi les musiciens français :



Gautier Serre, alias Igorrr

-M-

Yarol Poupaud

Niko de Tagada Jones

de Fetus, de Ultra Vomit

Et j'en passe.Whoua ! du lourd, je vous dis !Après avoir conquis les cours de récré avec ses "Enfantillages" classiques,revient à ses origines pour initier la jeune génération au Rock et au Métal avec son dernier opus : "Helldebert - Enfantillages 666".Moi aussi je suis conquis. À tel point que j'ai offert à mon petit fils de 8 ans (par ailleurs fan de Linkin Park) une place pour le concert d'au Zénith de Nantes le 22 novembre prochain.Et je ne saurai que remercier ma fille de faire perdurer auprès de ses enfants l'éducation "Rock" que j'ai essayé de lui transmettre.Je vous le dis :va faire headbanger les mômes. Et ça c'est tout bon.Ah oui, et le reste de la programmation ?Ben, vous verrez bien en nous rejoignant lundi 5 mai à 20h sur Radio Oloron . Et ce soir à 20h sur RADIOM Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘