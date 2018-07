Dernier direct

De la saison. Bien entendu !



Dans cette émission du lundi 9 juillet il sera surtout question de Rolling Stones Collection et du Festival de Blues de Hondarribia qui aura lieu du jeudi 12 au dimanche 15 juillet.



Festival gratuit avec, à chaque fois, des pointures et des inconnus.



Le concert que j'aurais voulu voir est programmé le jeudi soir : Canned Heat. Dommage pour moi !



Pour celles et ceux d'entre vous qui en auraient la possibilité, où se situe Hondarribia (Fontarrabie en Français) ?



A côté d' Irun , à la frontière basque. Juste en face d'Hendaye plage. Vous pouvez d'ailleurs vous garer côté Français (côté espagnol, ça sera très compliqué) et prendre la navette bateau au port de plaisance. Elle vous déposera au pied de la scène principale de Benta (attention, longue file d'attente possible).



Si vous voulez "jeter un oeil" du côté de la programmation, c'est par ici que ça se passe.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 30 avril, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Reprise du direct autour de mi-septembre !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !