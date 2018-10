Pink Floyd en rediffusion...

Pas de Let There Be Rock en direct ce lundi 29 novembre.



Et comme ça fait longtemps qu'on s'était programmé du Pink Floyd, je vous ai prévu une rediffusion du lundi 30 avril dernier.



Émission dans laquelle vous aurez également droit à une dose de Rolling Stones. Quelques titres d'un registre dans lequel on ne les attend généralement pas.



Je vous renvoie vers l'article de présentation : 8/8.



En attendant de vous retrouver en direct le 5 novembre, je vous souhaite une bonne (ré?)écoute !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !