Dernier direct...

De l'année 2017, je précise !



Et pour ce dernier Let There Be Rock en direct de l'année 2017 nous recevrons Stéphane Lataillade qui viendra nous présenter l'association Jazz 'n Co 64 ainsi que le concert de Noël du jeudi 21 décembre prochain.



Pour le reste de la programmation nous irons faire un petit tour de côté de la Britpop des années 90 et aussi plus récente telle que Miles Kane ou même The Scills, groupe Belge dont nous accompagnons la sortie de leur deuxième album In Need Of Time .



L'approche des fêtes nous permettra de programmer quelques titres contenant le mot Christmas et nous terminerons avec un villancico (chant de Noël en Espagne) signé Ska-P.



Je vous donne rendez-vous lundi 18 décembre, dès 20h, sur RADIOM et sur RADIO OLORON



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !