La fin d'une décennie

Cette année a été très bonne pour les g@merz, les sorties de jeux ont été nombreuses et de bonne qualité. Avec beaucoup de surprises, de déceptions, de coups de cœur et de jeux repoussés, 2019 se finit avec un très bon bilan et plus de promesses pour l’année prochaine !



Dans cette émission, nous allons revenir sur cette année dans une rapide rétrospective parsemée de petits quiz préparés par notre cher Herikors, et nous pourrons ensuite nous tourner vers l’avenir et voir tout ce qui nous attend en 2020.



Et pour ce dernier épisode de l’année, j’aurai plusieurs invités, comme notamment notre MJ favori Alex, car si nous vous parlons de coups de cœur et de recommandations, autant avoir le plus d’avis possible !



Alors rendez-vous mardi 17 décembre à 19h pour cette dernière émission de What's The Game Today ? avant les vacances !