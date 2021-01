2021 ? Vivement la fin !

C'est une curieuse année qui vient de s'écouler et dont on fête la fin sans trompettes ni tocsin. Une année empêchante. Il nous arrive de faire un point sur ce qu'on vient de vivre, et même RADIOM n'échappe pas à la règle... de temps en temps (lire Rentrée 2018 : le bilan, ça remonte un peu).



Ici, ce retour dans le temps, pas si lointain — 365 jours c'est pas grand chose — se fait petit-à-petit. Il va falloir attendre encore un peu pour faire le point. D'abord parce qu'il nous manque plein d'éléments, et que prendre du recul est ce qu'il y a de plus important, et puis parce qu'il est traditionnel, voire incontournable, de se tourner vers l'avenir en cette période plutôt que de regarder tout de suite par-dessus son épaule. Reste à savoir si c'est la bonne stratégie.



Aussi par ces lignes c'est l'ensemble de l'équipe de RADIOM, ses animateurs, le bureau de l'Association Yeehaa, ses adhérents, ses sympathisants, ses amis, bienfaiteurs, etc. qui vous souhaite à l'unisson une bonne année 2021.



Les cyniques — jamais très loin, et souvent à raison — raillent déjà qu'il est très prématuré d'anticiper que ces prochaines cinquante deux semaines seront meilleures que la série précédente. Ils ont raison, mais il ne s'agit pas ici de prophétiser, mais simplement d'espérer. C'est cela qui nous fera tenir dans une adversité parfois envahissante.



Nous avons vécu collectivement et individuellement des épreuves que nous souhaiterions ne pas connaître à nouveau, avons constaté un individualisme plus que rampant, guidé par une peur parfaitement légitime mais paralysante.



On peut donc souhaiter que nous n'aurons pas à nous réunir virtuellement pour de nouveaux épisodes d'At Home ; que nous serons épargnés par les événements qui nous attendent ; que les rageux continueront de rager dans leur coin, laissant en paix ceux qui agissent pour le bien commun ; qu'il sera à nouveau possible de vivre, de retrouver des activités insouciantes et non contraintes...



Bientôt, bientôt... c'est ce qu'on espère, ce que l'on souhaite.



En attendant, RADIOM va continuer de faire de la radio. Non, on ne s'est pas reconvertis dans la télé, certains le font tellement mieux ! Mais il est vrai qu'il est des ambiances et des moments qui sont agréables à partager avec un peu d'image. La séance en direct Orion & Lab est de ceux-là :





Orion & Lab Le duo tragico-musico-co(s)mique en live de nouvelle année Cet événement s'est déroulé en ligne

Renseignements et réservations





Tea time Plein les yeux et plein les oreilles pour cette nouvelle année 2021 ! Car à défaut de la voir belle et prospère, autant se faire ses propres films. Le film est... lire la suite... On en parle ici :

Si vous avez encore un doute sur pourquoi vous devriez entamer votre nouvelle année par cette bonne nouvelle, peut-on tenter de vous convaincre ? Lisez Tea time Ces dernières lignes renouvellent tous nos vœux pour cette nouvelle année, et persistant et signant si nécessaire, afin de mettre — si c'était possible — toutes les chances de votre côté pour progresser. Si elles sonnent comme un encouragement au petit qui vient d'enlever les roulettes sur son vélo, il y a un peu de ça aussi : un peu d'autosuggestion ne fait pas de mal, et si j'y pense très très fort, ça va peut-être arriver.Pensons-y très très fort, et 2021 pourra être une année pleine de (bonnes) surprises et de promesses.