Dernier survivant

C'est l'hécatombe ! Le massacre dans le studiom ! Toutes les émissions sont tombées les une après les autres mais What's The Game Today ? reste toujours debout (Toujours la banane !) pour votre plaisir chers auditeurs !



Avec aujourd'hui deux heures d'émission pendant lesquels Luca va nous faire un débrief du Toulouse Game Show (ici aussi ? lire Inauguration et After du TGS) en plus des news habituelles mais surtout un quiz musical en compagnie d'un invité spécial autour des musiques de jeux vidéo !



Rendez vous ce soir 20h sur radiom.fr pour What's The Game Today ? !