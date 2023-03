Quête n°165 : Une obsession malsaine

Nous repartons une nouvelle fois vers la Cité des Anges où nos protagonistes continuent de se démener à chercher Starker, pour le bien de leurs familles.



Les recherche continuent, et heureusement les infos de John étaient justes : Starker ne semblait plus vivre chez lui, mais chez une certaine Carita Schiller. Une petite effraction dans son appartement aura permis de confirmer que les œuvres de Starker sont très demandées, particulièrement par un homme qui va jusqu'à la menace pour avoir son portrait du peintre. Mais qui est donc ce R.H. ? Et est-il à l'origine de l'attaque du Studio ? Malheureusement, pas le temps de s'arrêter pour réfléchir, quelque chose d'étrange semble monter vers l'appartement de Carita...



