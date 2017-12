Inauguration et After du TGS

Nous voilà, toujours vivants, toujours debout après ce week end du TGS !



On vous en parle mercredi à 20h en live dans KoiQisPass.

Mais avant cela, en guise de mise en bouche, j'ai commencé la publication des conférences auxquelles nous avons assisté.



On commence par l'inauguration, où Sebastien Laurens, co-dirigeant de TGS Événements, nous présente les invités du salon.



C'est disponible sur le flux du podcast. (Soit directement ici)



Bonne écoute et à mercredi !