Quête n°168 : Derrière le voile

ET voilà, c'est déjà la fin de notre aventure sur Kult ! Lizabeth, Fred, Ray et George ont mené à bien la tâche qui leur avait été confiée, et même si l'influence de Pickett se fait toujours sentir, eux et leurs familles sont bien en vie. Maintenant que la tension retombe et que les questions sur ce qu'il s'est vraiment passé chez Howart affluent, nous allons comme à notre habitude revenir sur cette aventure, en parler avec les joueurs, mais aussi avec vous !



Retrouvez-nous demain à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM mais également sur notre Twitch RTD_Radiom pour un petit débrief d'une heure, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le chat !