Quête n°167 : La prêtresse de Togarini

Nous partons une dernière fois pour la Cité des Anges alors que nos protagonistes touchent enfin au but : Starker est presque à portée de main, mais arriveront-ils à s'en sortir en vie ?



Enfin arrivés au manoir d'Howart, la situation a violemment dérapé. Alors que George et Fred avaient réussi à pénétrer dans le manoir pensant entourlouper les gardes, ceux-ci semblaient savoir qui ils étaient et ont menacé de les tuer, ne leur laissant pas d'autre choix que de fuir par une porte en métal massif des plus étranges. Lizabeth et Ray on fait leur possible pour retrouver leurs camarades et après que Ray eut fini d'éliminer la moitié des hommes d'Howart, les deux réussirent à pister les autres jusqu'à une sorte d'immense cathédrale taillée dans la roche sombre qui se trouvait dernière la porte de métal... Mais quel est cet endroit ? Et surtout que cache le maître des lieux ici ?



Retrouvez-nous jeudi 30 mars 2023 à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM et également sur notre Twitch RTD_Radiom pour le final de cette saison !