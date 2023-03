Quête n°166 : De l'autre côté

Nous partons une nouvelle fois pour la Cité des Anges alors que nos protagonistes approchent enfin du but : trouver Starker ne devrait plus être qu'une question d'heures.



Après une journée passée à chercher Starker dans une bonne partie de la ville, les pistes sont toujours étrangement vagues, mais à chaque fois elle semblent impliquer un certain Rhine Howart, un riche collectionneur très intéressé par les œuvre de Starker. Vu la disparition du peintre, a-t-il été jusqu'à le kidnapper ? Lui qui parlait de puissance supérieure, est-il à l'origine de la créature qui semble suivre notre groupe ? Beaucoup de questions qui trouveront peut-être une réponse dans son manoir.



Retrouvez-nous ce soir à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM et également sur notre Twitch RTD_Radiom pour ce qui sera peut-être le final de cette saison !