Suivez les ombres

Impossible de passer à côté du phénomène si vous écoutez RADIOM, c'est la coqueluche des émissions du soir comme Le Tuesday Décalco Show ou encore Habile, Bill !. Car quand on aime on soutient, on devient inconditionnel. Eux, ce sont les ombres, ils le suivent de près, le talonnent, l'imitent. Ses ombres, les ombres de Lombre.



Ses ombres, c'est sa communauté de fans, ses suiveurs, dans le bon sens du terme, ceux et celles qui le soutiennent, qui aiment sa musique, son flow, sa pensée, son être. Il les appelle "mes ombres", c'est son armée, c'est sa force, son soutien.



Et c'est vrai qu'il a de quoi les soulever, ces armées. À commencer par celles des mots. Des textes, de la voix sur du son, quelque chose qui nous donne envie de connaître encore plus, de découvrir. On pousse à l'empathie dans le dernier clip de Discriminé, on vibre au son du live dans Le Tuesday Décalco Show : Le Grand Retour sur RADIOM, on le félicite de ses collaborations, occasionnelles ou régulières, avec des artistes comme Druks ou PAN, on saute en plein concert de Percepolis au Bolegason (lire : Remember the 12th of october) lorsque, surgissant d'un public surchauffé, il partage le micro tendu depuis la scène pendant quelques couplets d'un morceau improvisé avec d'autres MCs, eux aussi issus du public.









Vous aussi, devenez des ombres

C'est une semaine cruciale pour, puisque le 11 novembre voit la sortie de son album. Une grosse date de release party sous la forme d'un concert aude Rodez (lire « Bienvenue au Club ! » ) qu'il partage — une fois de plus, une vraie manie ! — avec, et ça c'est super cool.Il n'y a donc pas une minute à perdre pour devenir vous aussi une ombre qui suità la trace. Il est partout, soyez avec lui.Un flow, du hip-hop, du rap conscient ? La production, l'harmonie, tout donne envie. Pas de case, pas de rangement pour, on découvre l'artiste au fil de ses sorties, et bien sûr on attend avec impatience la sortie de son prochain album., bientôt en playlist sur RADIOM Plus d'infos :