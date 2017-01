Vieilles mécaniques dans le désert

Prenons deux étudiants. Appelons-les Jean-Eude et Pierre-Barthélémy. Ce sont deux garçons, mais ça pourrait être une fille et un garçon, ou deux filles : en 2017, on n'est pas sectaires. Plaçons-les dans un bolide sur-gonflé lancé à fond de boîte sur les pistes sèches et poussiéreuses du Maroc entre Tanger et Marrakech depuis la France en passant par l'Espagne. Touillez bien le tout (les suspensions devraient faire le boulot), et vous obtenez le 4L Trophy !



Un petit rappel du 4L Trophy s'impose. Une course dans le désert et l'Atlas marocains qui rassemble plusieurs milliers d'étudiants dans des Renault 4L spécialement préparées pour ce rude parcours, et chargées de matériel scolaire et sportif à destination des enfants du coin. Des checkpoints à respecter pour contrôler les temps et les kilométrages des parcours, des pilotes en binômes, des étapes en bivouac dans le désert... Les équipages peuvent être mixtes, et oh ! je te vois venir ! oui, ils sont mixtes, mais la course est réservée exclusivement aux étudiants, sauf rares dérogations. Les nuits de folie au camp de base, fallait y penser avant.



Comme chaque année, il y a un équipage qui part de Castres dans cet étrange véhicule qui n'a ni climatisation ni ABS. Quelle faute de goût ! Et pour coller à la tradition, l'édition 2017 verra bien participer l'équipage castrais depuis l'IUT. C'est le département Tech. de Co. (Techniques de Commercialisation pour les réfractaires) qui propulse ses étudiants autour d'un projet fédérateur qui consiste en la recherche de sponsors, la préparation mécanique auprès de partenaires et passionnés, et l'organisation du soutien logistique indispensable pour un tel périple. Une expérience hautement formatrice.



Jean-Eude et Pierre-Barthélémy sont étudiants, et sont donc des purs produits des années 90, nés à peu près au moment où le Monde entier trouvait que cette égoïste de Rose aurait pu laisser un bout de planche au pauvre petit Jack, désormais roi de la congélation. Cherchez pas, le poisson surgelé, c'est lui.



Et Jean-Eude et Pierre-Barthélémy ont besoin de soutien pour leur projet. Un soutien moral bien sûr, parce que c'est facile et que ça ne coûte quasiment rien, mais aussi un soutien financier. L'inscription et la participation au 4L Trophy coûtent plusieurs milliers d'euros, et il faut rembourser autrement que sur le trottoir – sans jugement aucun – les emprunts faits à Papy, fier de voir encore rouler l'engin dans lequel il a emballé Mamie en 1963.



Pour ce faire, ils ont eu l'idée d'organiser une soirée de soutien à leur projet au Quartier Latin. Au pire, s'ils ne récoltent pas un rond, ils auront passé une bonne soirée... et peut-être vous aussi !



Cette soirée, judicieusement intitulée Back to the 80's, pourrait avoir le bon goût de ne pas passer cette saloperie de L'Aventurier d'Indochine, mais que peut-on demander à ces jeunes, fervents admirateurs de Jul et de Maître Gims, convaincus que les années 80 n'étaient que survêtements fluo, DeLorean volantes, Arnold et Willy à la télé, et coupes mulet ?



Pas besoin de focaliser là-dessus pour passer du bon temps tout en y étant pour la bonne cause : jeudi soir, nuit de tous les dangers ! Si vous croisez le fantôme de David Hasselhoff, FUYEZ ! (ou commandez un autre verre)





Plus d'infos :- L'événement Facebook de Back to the 80's - Sur le Net, le 4L Trophy