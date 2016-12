Code de mission : Club Ruthénois

C'est dans le Pays de l'Est que l'on appelle l'Aveyron que l'action se situe, à Rodez plus précisément. Souvenez-vous : on vous en avait parlé lors d'une visite pour accompagner FaneL en concert (relire : « Bienvenue au Club ! »). C'était pour nous l'occasion de découvrir un projet associatif qui tourne depuis 2010, et dont les membres ont décidé de créer une salle de concerts (et plus si affinités, nous y venons) en 2013 : Le Club !



Un gros chantier participatif et solidaire qui a mené à la transformation d'un ancien multiplexe de cinéma en un espace aux multiples ramifications, au propre comme au figuré : qui aurait imaginé que des salles de cinéma, conservées telles quelles et auxquelles on accède par des couloirs qui s'enfoncent dans la terre de la colline du Faubourg de Rodez, le disputeraient à des espaces entièrement aménagés pour l'accueil des artistes, en résidence pour de la production, ou en représentation dans la salle de concerts ?



Eh oui, c'est tout l'avantage d'un cadre architectural existant tel qu'un ancien cinéma. Et ce qui est merveilleux, c'est que toutes les possibilités n'ont pas encore été exploitées. Mais ça va changer.



En effet, depuis le début de cette aventure a aussi germé, dans l'esprit des membres de l'association Oc'Live qui gère le lieu et l'a fait naître, une idée nouvelle : la création d'un espace d'incubation ! Le nom exact de l'espace n'est pas encore parfaitement défini, et les propositions sont toujours les bienvenues... mais le cœur de l'affaire ici, c'est le besoin de financement.





À vot'bon cœur M'sieurs-Dames !

Sur un budget total de 120 000€,met à contribution le peuple français via un projet desur 12 000€, qu'il va falloir soutenir jusqu'àC'est donc de l'équipement de scène et de studio que les contributeurs pourront aider à faire acheter, moyennant des contreparties qui font saliver !Trêve de bavardages : le mieux est de se rendre compte par soi-même de l'étendue et de l'ambition de ce nouveau projet !L'été est propice aux rencontres et à la nouveauté... c'est le moment de le mettre à profit, et de! Renseignez-vous auprès du Club (via leur page Facebook, voir plus bas) pour les modalités !Plus d'infos :- Le Club à Rodez - La page Facebook du Club