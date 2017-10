Révolution dans le Studiom !

Bonjour et bonsoir à tous les fans de jeu vidéo ! Après avoir honteusement été exploités par l'émission Je Cinéma, la partie jeux vidéo prend son indépendance et renaît en une toute nouvelle émission : What's The Game Today ?.



Enfin libérés du joug du cinéma (lire Titre choc, jingle angoissant et grosses flèches rouges), Lucas Ruyer et moi-même présenterons l'actualité jeux vidéo. Les sorties de la semaine, les conférences, les annonces et les débats, le tout en compagnie d’invités de marque. Tout ça le mardi soir toutes les semaines de 22h à 23h sur radiom.fr ou la fréquence 89.7.



Ce soir pour l'inauguration de l'émission on va parler grosse actu vu que la fin d’année approche, et qui dit fin d’année dit sorties en masse. The Evil Within 2, L’Ombre de la Guerre, South Park : L’Annale du Destin et bien d’autres, il y a de quoi se mettre sous la dent !



Nous vous attendons nombreux pour cette première (vraie) édition de What's The Game Today ? !